Тернопільські майстрині завершили вишивати рушник, який стане частиною мистецького проекту “Рушник єднання Асоціацій України”.

Над виробом працювало почерзі 19 жінок більше місяця. Для рушника обрали характерний для нашого регіону орнамент та чорні і червоні кольори.

– Стрічкова композиція рушника складається з геометричних елементів, скомпонованих у червоно-чорній гамі, вишитих технікою «хрестик», – розповіла Галина Завіша, завідувачка сектора збереження відділу фондів Тернопільського обласного краєзнавчого музею. – В основі композиції лежать ромби, які були найбільш поширеним видом орнаменту у вишивці слов’янських народів. Ромб – символ родючості. Він сприяє множенню роду і поліпшенню добробуту сім’ї. Внутрішній простір ромбів заповнено хрестоподібними розетами. Хрест – один із найдавніших сакральних знаків, знак Сонця і вогню, символ вічного життя та оберіг від темних сил. З обох боків композиція обрамлена бордюром, який складається з кількох орнаментальних смуг: безконечник – символізує вічність, неперервність буття, трикутник – символізує Трійцю, відображає троїстість Світу, лінії – зображали землю. Просвіти тла надають вишивці легкості та виразності. Розвідною барвою вишивки є чорний колір, який є кольором інформації, прадавніх знань, зв’язку із предками. Разом з тим на рушникові він значить багатство, силу землі та енергії. Червоний колір несе сильні оберегові функції та символізує любов, міцність родинних зв’язків, початок дороги. Також червоний колір символізує чоловіче начало та вогняну енергію.

“Рушник єднання Асоціацій України” складатиметься з орнаментів вишитих рушників усіх областей України. Ініціатором такого проекту стало Земляцтво буковинців в Києві «Буковина». Їм і відправили тернопільський рушник, над яким працювали вишивальниці тернопільського творчого об’єднання «Берегиня» та Школи борщівської народної сорочки. Координатором проекту на Тернопільщині був директор Тернопільського обласного методичного центру народної творчості Володимир Сушко. Наукові рекомендації та інформаційну підтримку надавав директор Тернопільського обласного краєзнавчого музею Степан Костюк. Цей мистецький проект буде презентовано під час урочистих заходів, присвячених 30-й річниці незалежності України.

Фото зі сторінки ТОМЦНТ у фейсбуці