Оновлені «пакунки молока» отримуватимуть тернопільські матусі у 2020-му році. Вміст «бебі-боксу» нараховуватиме 70 одиниць товарів, відтепер вартість кожного – 4325 грн.

Минулого року в Україні народилися 310 605 немовлят, для усіх були передбачені «бебі-бокси», – повідомляє Міністерство соціальної політики. Цього року пакунки вирішили оновити, додавши необхідні товари.

«70 одиниць товару (з 63 позиціями) налічується в бейбі-боксі згідно акту приймання-передачі в пологовому будинку; готується 2 акти виконаних робіт, де 1 Акт залишається в пологому будинку, а один акт забирають батьки для підтвердження факту передачі. Весь комплект упакований в коробку-колиску».

Нагадаємо, «пакунки малюка» можуть отримують батьки одразу після народження дитини в пологовому будинку. Відтепер у «бебі-боксах» буде удвічі більше пелюшок, з’являться мініатюрні дитячі шкарпетки, демісезонний комбінезон, а також пакунки поповнили розвивальними дитячими іграшками.

Софія Романська