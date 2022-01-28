Чемпіонат України серед юнаків та дівчат зі стрибків на лижах з трампліну та лижного двоборства з командних і особистих дисциплін відбувся у Кременці. На змагання приїхали юні лижники з Тернопільської, Івано-Франківської областей та Києва.

Як повідомили в управлінні фізичної культури та спорту, тернопільські спорсмени показали високі результати, як у командних, так і в особистих заліках.

Змаганнях серед юнаків у стрибках на лижах з трампліну було командним. У команді були по двоє спортсменів 2008-2009 років народження та по двоє – 2010-го і молодших. І перемогу у них здобули одразу дві тернопільські команди. Перше місце та звання чемпіонів отримали Станіслав Євдокімов, Ігор Стрільчук, Данило Рудак та Денис Пилипчук. А «бронзу» виграли Олександр Струмінський, Арсен Гетьман, Сергій Вілівчук та Андрій Павлішин.

Серед дівочих команд у цих змаганнях була одна чотирнадцятирічна спортсменка та дві 12 або молодше років. Перше місце серед дівчат виграла команда Тернопільської області в складі вихованок Тернопільської обласної дитячо-юнацької школи із зимових видів спорту Олени Цибульської, Дарини Герасим’юк та випускниці школи, а зараз учениці Тернопільсьокї обласної школи вищої спортивної майстерності Каріни Козлової.

У стрибках з трампліну К-40 серед юнаків 2008-2009 років народження чемпіоном став Денис Пилипчук, а третє місце зайняв Данило Рудак. Серед юнаків 2010 року народження ще одне перше місце виграв Ігор Стрільчук, а Олександр Струмінський став другим. Серед дівчат 2010 року народжння друге місце зайняла Олена Цибульська, а третє – Олена Герасим’юк.

У лижному двоборстві в командних змаганнях представниик Тернопільщин також виграли золоту і бронзову медалі. Першою стала команда у складі Олександра Струмінського, Ігоря Стрільчука, Данила Рудака, Дениса Пилипчука, третьою – у складі Арсена Гетьмана, Станіслава Євдокімова, Андрія Павлішина, Сергія Вілівчука. Серед дівчат чемпіонками стали Олена Цибульська і Каріна Козлова.

З особистих дисциплін у стрибках з трампліну та лижній гонці на 2 кілометри серед юнаків перше місце зайняв Денис Пилипчук, третє – став Данило Рудак. Серед молодших спортменів у стрибках з трампліну К-30 та лижній гонці на , 1,5 кілометра золоту медаль виграв Олександр Струмінський, а срібну – Ігор Стрільчук. У молодших дівчат друге місце зайняла Олена Цибульська, третє – Анастасія Щирба. Анастасія.

Вихованців ТОДЮСШ із зимових видів спорту тренують Ярослав Карпець, Василь Нікіфорук, Василь Стрільчук та Олександр Точинський.