Тернопільські лікарі рятують життя жінки, на яку у потязі впала полиця з іншою пасажиркою

24/12/2018 0
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Тернопільські лікарі рятують життя бідолашної пасажирки, на яку (під час руху потяга) впала верхня спальня полиця з іншою жінкою.

Трагедія трапилась 22 грудня в потязі  357К Київ-Пас. — Рахів, повідомляє Карпатський вісник.

Постраждалу (жителька Миргорода, 1960 року народження) терміново шпиталізували в тернопільську обласну лікарню, у неї роздріблені пах і таз. Рідні жінки висловлюють щиру подяку лікарям, які продовжують боротися за життя та здоров’я жертви.

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