Тернопільські лікарі рятують життя жінки, на яку у потязі впала полиця з іншою пасажиркою

24/12/2018 Розмір тексту:

Тернопільські лікарі рятують життя бідолашної пасажирки, на яку (під час руху потяга) впала верхня спальня полиця з іншою жінкою.

Трагедія трапилась 22 грудня в потязі 357К Київ-Пас. — Рахів, повідомляє Карпатський вісник.

Постраждалу (жителька Миргорода, 1960 року народження) терміново шпиталізували в тернопільську обласну лікарню, у неї роздріблені пах і таз. Рідні жінки висловлюють щиру подяку лікарям, які продовжують боротися за життя та здоров’я жертви.