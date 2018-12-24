Тернопільські лікарі рятують життя жінки, на яку у потязі впала полиця з іншою пасажиркою
24/12/2018 0
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Тернопільські лікарі рятують життя бідолашної пасажирки, на яку (під час руху потяга) впала верхня спальня полиця з іншою жінкою.
Трагедія трапилась 22 грудня в потязі 357К Київ-Пас. — Рахів, повідомляє Карпатський вісник.
Постраждалу (жителька Миргорода, 1960 року народження) терміново шпиталізували в тернопільську обласну лікарню, у неї роздріблені пах і таз. Рідні жінки висловлюють щиру подяку лікарям, які продовжують боротися за життя та здоров’я жертви.
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