Диктант національної написала лікарі Тернопільської обласної клінічної психоневрологічної лікарні. Подію приурочили до Дня української писемності та мови.

Лікарі та інтерни медичного закладу вперше стали учасниками Всеукраїнського радіодиктанту. Таким чином медики продемонстрували повагу і любов до рідної мови. “Долучення до таких заходів є показником небайдужості медичних працівників до рідної мови, її важливості як повсякденному так і у професійному спілкуванні. Участь у таких акціях безсумнівно згуртовує колектив, який власним прикладом демонструє важливість єдності і поваги до мови та країни” – зазначила медичний директор з питань психіатрії Леся Косовська.

Нагадаємо, вперше в Україні радіодиктант відбувся 24 травня 2000 року, присвятили його тоді до дня Кирила і Мефодія. Акцію, присвячену державній мові, започаткувало Українське радіо. Лише згодом 9 листопада, День української писемності став офіційною датою для проведення радіодиктанту.