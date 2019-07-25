Черговий театральний сезон завершують тернопільські лялькарі 28 липня.

Цього дня усіх шанувальників Тернопільського академічного обласного театру актора і ляльки запрошують на перегляд вистави «Чарівний перстень» за п’єсою та режисурою народного артиста України Володимира Лісового.

– Ця ярмаркова вистава за мотивами українського фольклору оживе на сцені театру ляльок та прийдеться до смаку і діткам, і дорослим, – повідомляють у театрі. – За сюжетом, до рук Іванка потрапляє перстень, та не простий. Скаже він примовку й все, що забажає, перстень враз йому і виконає. Та от біда, хитра царська донька краде каблучку й втікає до Парижу. Чим усе закінчиться, ви дізнаєтеся завітавши на виставу.

Традиційно, показ вистави розпочнеться о 12.00 та 14.30. Її тривалість 55 хвилин. Вартість квитка – 30 гривень.

Цього, 39 театрального сезону, у ляльковому поставили дві прем’єри: казку, яка вчить літати «Легкий слон» за п’єсою Михайла Сафронова та режисурою Дмитра Татарінова і знойому усім історію про братів-чарівників «Дванадцять місяців» народного артиста України Володимира Лісового за мотивами казки Богдана Лепкого. Загалом театрали зазначають, що цей сезон був для них насичений подіями. На його початку вони стали учасниками ІІ Київського міжнародного фестивалю театрів ляльок «pUp.pet». Тернополяни показали на ньому виставу «Василина». Журі високо оцінило роботу наших акторів, і як результат – нагорода у номінації «Краща сценографія». Пізніше з цією ж постановкою лялькарі відвідали ІII-й Міжнародний театральний фестиваль «Метаморфози ляльок» у польському Білостоці.

Тернопільські лялькарі переконані, що новий сезон буде для них та для глядачів не менш яскравим. Вже у жовтні вони планують відвідати фестиваль в Ужгороді, а для глядачів готують нові вистави і творчі проекти.

Ольга Трач