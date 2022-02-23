Перемогу здобули тернопільські спортсмени на Всеукраїнському турнірі з легкої атлетики імені Ярослава Тягнибока. Юнаки та дівчата вибороли золоті та срібні медалі.

Змагання проходили у Львові. Участь брали молоді спортсмени-легкоатлети. Вони змагалися у таких видах спорту: біг у довжину; стрибки у висоту та у довжину; штовхання ядра.

«У секторі для стрибків у висоту мені вдалося здобути перемогу з результатом 205 см., а студент Денис Загалюк посів друге місце. Танасійчук Ігор з бігу на 60 м. був також другим, а у стрибках в довжину здобув впевнену перемогу. У секторі для штовхання ядра другою була Мостова Дарина, а Зелінська Марія здобула перемогу в бігу на 800 м. Щиро вітаємо спортсменів з успішним виступом та бажаємо подальших рекордів», – зазначив учасник турніру Олександр Хома.

Додамо, Ярослав Тягнибок був майстром спорту з легкої атлетики, призером Універсіади в Італії, чемпіоном України з метання диска, переможцем і призером численних турнірів та змагань.