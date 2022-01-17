Легкоатлети з Тернопільщини успішно виступили на відкритому чемпіонаті в Івано-Франківську. Наші земляки вибороли сім медалей з бігу та штовхання ядра.

Відкритий чемпіонат з легкої атлетики зібрав в Івано-Франківську юних спортсменів з різних населених пунктів західного регіону. Змагання проходили в манежі коледжу фізичної культури. Як повідомили у Федерації легкої атлетики області, вихованці обласної дитячо-юнацької школи показали гарні результати.

“Учні тренера Васірука Михайла вибороли чотири нагороди: в бігу на 50 м. серед юніорів перемогу здобув Танасійчук Ігор; в стрибках в висоту — Хома Олександр та Муравська Руслана зайняли І місце, Загалюк Денис став другим. Також три нагороди за метальниками: в штовханні ядра серед юнаків — Навроцький Олексій з особистим рекордом другий; Прокопець Максим — третій і серед юніорок бронзовим призером стала Мостова Дарина. Ще одну бронзову нагороду в бігу на 60 метрів серед дівчат виборола наймолодша учасниця Чистух Інна”.

Переможцям вручили медалі та нагороди. Вони готуються до змагань на всеукраїнському та міжнародному рівнях.