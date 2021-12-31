Відкритий новорічний чемпіонат зібрав легкоатлетів в Івано-Франківську. Наші земляки вибороли перемогу.

Змагання проходили в спортивному манежі коледжу фізичної культури Івано-Франківська. Як повідомив координатор змагань Іван Полянский, наші земляки вибороли чотири нагороди.

«Відбувся Відкритий новорічний чемпіонат Івано-Франківської області з легкої атлетики в приміщенні, в якому успішно виступили легкоатлети обласної ДЮСШ. Вихованці тренера Васірука Михайла вибороли чотири нагороди: в бігу на 50 м. серед юніорів перемогу здобув Танасійчук Ігор; в стрибках в висоту Хома Олександр та Муравська Руслана зайняли І місце та Загалюк Денис став другим. Також три нагороди за метальниками: в штовханні ядра серед юнаків Навроцький Олексій з особистим рекордом другий; Прокопець Максим – третій і серед юніорок бронзовим призером стала Мостова Дарина, тренери Шмуляєва Галина, Дахновський Леонід. Ще одну бронзову нагороду в бігу на 60 м. серед дівчат виборола наймолодша учасниця Чистух Інна, тренери Богдан та Оксана Дуди».

Переможцям вручили медалі та нагороди. Вони братимуть участь у Всеукраїнських змаганнях.