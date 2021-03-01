Тернопільські легкоатлети успішно завершили зимовий змагальний сезон. Представники королеви спорту вибороли п’ять золотих нагород, п’ять срібних та одну бронзову медаль.

Як повідомили у Федерації з легкої атлетики Тернопільської області, “перемогу у зі стрибків у довжину серед чоловіків здобув Танасійчук Ігор з результатом 6.51 м., а на дистанції 60 метрів Ігор виборов бронзову медаль з часом 6.9 сек. Тренує спортсмена Заслужений тренер України — Васірук Михайло Степанович. Також перше місце на дистанції 800 м., показавши результат 2.23,5 сек. здобула вихованка Бережанської ДЮСШ і тандему братів Богдана та Володимира Дуди — Когут Тетяна. Перемогу у секторі для штовхання ядра 5 кг. з результатом 12.56 м. здобув ще один вихованець обласної ДЮСШ і тренерів Шмуляєвої Галини та Дахновського Леоніда — Олексій Навроцький. Перемогу серед дівчат на дистанції 800 метрів виборола вихованка подружжя Дуди Богдана та Оксани — Марущак Діана. У змаганнях зі стрибків у висоту серед жінок перемогу здобула Стефанишина Христина — результат 175 см”.

Попереду у переможців змагання всеукраїнського та міжнародного рівнів. За словами тренерів, юнаки та дівчата наполегливі та мають добрі природні задатки для хороших результатів у легкій атлетиці.