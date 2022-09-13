Золото, срібло і бронзу виграли тернопільські спортсмени на чемпіонаті України з легкої атлетики серед дорослих. Після тривалої перерви такі змгання провели в Луцьку 10-11 вересня.

– Відзначились наші бігунки на 3000 метрів з перешкодами, – повідомили у Федерації легкої атлетики Тернопільської області. – Показавши високі результати, вони вибороли дві медалі. Серед жінок з результатом 9.57,84 секунди перемогу здобула Наталія Стребкова з обласної школи вищої спортивної майстерності, тренер Степанюк Олександр. Срібну медаль з результатом 10.23,83 секунди виборола вихованка Бережанської ДЮСШ Тетяна Когут, тренери Володимир та Богдан Дуди. Серед чоловіків Віктор Гнатів, вихованець обласної школи вищої спортивної майстерності, тренер Богдан Дуда, з результатом 9.25,81 секунди став п’ятим. Ще одинн вихованець цієї ж школи Ігор Висоцький, тренери Панасюк Іван, Головацький Микола, метнув двокілограмовий диск на 42.08 метра і став бронзовим призером змагань. Він є студентом факультету фізичного виховання ТНПУ імені Володимира Гнатюка.

Наталя Стребкова,як зазначають в управлінні фізичної культури і спорту ТОВА, випускниця факультету фізичного виховання ТНПУ імені Володимира Гнатюка, майстер спорту України міжнародного класу, фіналістка Діамантової ліги, рекордсменка України з бігу на 3000 метрів з перешкодами, учасниця XXXII літніх Олімпійських Ігор в Токіо (2021), срібна призерка молодіжного Чемпіонату Європи (2017), фіналістка Чемпіонату Європи (2018), фіналістка Чемпіонату Європи в приміщенні (2021).