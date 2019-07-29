Три роки тому у Тернополі започаткували легкоатлетичний рух «Рандей». Професіонали й аматори легкої атлетики збираються на щотижневі тренування на набережній Тернопільського ставу. Кожної суботи вранці вони долають близько п’яти кілометрів, передує бігу традиційна розминка.

«На створення руху «Runday» у Тернополі надихнула британська ініціатива», – розповідає координатор проекту Андрій Бородій. В місті запровадили п’ятикілометрові суботні пробіжки. «Пробіжки відбуваються щосуботи цілий рік: у спеку, дощ, сніг і мороз. Суть проекту у проведенні щотижневих п’ятикілометрових забігів з фіксацією результатів кожного учасника та відображення їх на сайті», – каже Андрій Бородій. «Чудова сонячна субота, яка розпочалась разом із Рандей! І у Рандей сьогодні 3 річниця. Уже цілих три роки ми маємо змогу насолоджуватись ранковими пробіжками. Отож вітаємо! А сьогодні у нас було чимало учасників. Жваво обговорювали плани на осінній біговий сезон, ділились враженнями від попередніх забігів, планували майбутні рекорди».

«Без «Runday» не було б півмарафону у Файному місті. Оскільки завдяки цьому проекту поширювалася ідея здорового способу життя, а зокрема і бігу», – запевняє його організатор Роман Задорожний.

Спочатку пробіжки відвідувало близько десятка осіб. Проте з часом рандеївців більшає. А відтак здоровий спосіб життя, а зокрема і легка атлетика набуває все більшої популярності у Файному місті.

Софія Романська







