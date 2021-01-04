Новий біговий сезон розпочали учасники легкоатлетичного руху “Рандей” у Тернополі. Попереду — змагання різних рівнів, а також суботні тренування на набережній Тернопільського ставу.

Легкоатлетичний рух “Рандей” діє у Тернополі понад чотири роки. За цей період в обласному центрі відбулося понад двісті забігів, участь у яких могли брати всі охочі: від дітей до літніх людей.

«На створення «Runday» у Тернополі надихнула британська ініціатива», – розповів координатор проекту Андрій Бородій. В місті запровадили п’ятикілометрові суботні пробіжки. «Вони відбуваються щосуботи цілий рік: у спеку, дощ, сніг і мороз. Датою заснування є 15-те жовтня 2016-ий рік. Суть проекту у проведенні щотижневих п’ятикілометрових забігів з фіксацією результатів кожного учасника та відображення їх на сайті».

Спочатку пробіжки відвідувало близько десятка осіб. Проте з часом рандеївців більшало. Завдяки цьому легкоатлетичному проекту жителі міста можуть не лише покращувати фізичну форму, а й готуватися до змагань. Адже організатори поставили перед собою амбітну мету – створити повноцінний біговий клуб, що представлятиме інтереси міста на всеукраїнському і міжнародному рівнях.