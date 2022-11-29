П’ять нагород вибороли тернопільські легкоатлети в Івано-Франківську. Там 26 листопада завершився Всеукраїнський турнір з легкої атлетики «College Open».

Спортсмени Тернопільщини виграли на ньому дві золотих, дві срібних і одну бронзову медалі.

Як повідомили в управлінні молоді, спорту та іміджевих проектів ТОВА, одне золото виграла вихованка обласної ДЮСШ Оля Правецька у бігу на 800 метрів. Цю дистанцію вона подолала за 2.36,4 секунди. У цій же вправі Оксана Копичинська із Заліщик стала другою.

За звання найкращих у штовханні ядра боролися і двоє юнаків із нашої команди. У результаті першим став Максим Лаврик із обласної дитячо-юнацької спортивної школи з літніх видів спорту. Йому вдалося штовхнути снаряд на 14.44 метри. А срібну медаль виграв вихованець цієї ж школи Олексій Навроцький, який своєму колезі поступився лише одним сантиметром. П’яту медаль – бронзову – нашій команді принесла Наталя Бучинська із Бучацькою ДЮСШ також у штовханні ядра.