Золоті, срібні та бронзові медалі завоювали тернопільські спортсмени на Новорічному чемпіонаті Івано-Франківської області з легкої атлетики у приміщенні. Відбувся він в передостанній день грудня у спортивному манежі коледжу фізичної культури.

Вихованці обласної ДЮСШ виграли на змаганнях сім нагород. У бігу на 50 метрів серед чоловіків першим став Ігор Танасійчук із педагогічного університету. У стрибках у висоту Руслана Муравська зайняла перше місце серед жінок, а Денис Загалюк, також студент ТНПУ, друге серед чоловіків. Тренує цих спортсменів Михайло Васірук.

Ще три нагороди на новорічних змаганнях в Івано-Франківську виграли метальники: у штовханні ядра серед юнаків Олексій Навроцький з особистим рекордом був другим, Максим Прокопець – третім, а серед жінок бронзовою призеркою стала Дарина Мостова (ТНПУ ім. В. Гнатюка). Тренують спортсменів Галина Шмуляєва та Леонід Дахновський.

Наймолодша учасниця змагань Інна Чистух виграла бронзову медаль у бігу на 60 метрів серед дівчат. Її тренери – Богдан та Оксана Дуди.

«Золоту» нагороду виборов і викладач ТНПУ імені Володимира Гнатюка Олександр Хома. Він став найкращим серед чловіків у змаганнях зі стрибків у висоту.

Вдало виступили на турнірі також спортсмени регіонального центру та ДЮСШІ «Інваспорт». Срібними призерками стали Єлизавета Ільєнко, яка виборола друге місце у стрибках у висоту серед дівчат та Ольга Зазуляк, яка зайняла друге місце у бігу на дистанції 50 метрів серед жінок. Тренуються спортсменки у викладачів ДЮСШІ «Інваспорт» – заслуженого тренера України Івана Салука та майстра спорту України Віктора Ворка.