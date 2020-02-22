Тернопільські бігуни повернулися з Чемпіонату України з легкої атлетики, яких проходив у Сумах. Наші юні спортсмени вибороли срібло та бронзу.

У чемпіонаті України з легкої атлетики брали участь дорослі спортсмени та молодь. Команда тернопільських бігунів виступила досить успішно, – повідомляє Федерація з легкої атлетики області. Втім, золотом наші спортсмени поступилися своїм суперникам.

«Вітаємо наших легкоатлетів, які успішно виступили на Чемпіонаті України з легкої атлетики в приміщенні серед дорослих та молоді в м. Суми. Наталя Стребкова (ШВСМ, тренер Степанюк Олександр) впевнено перемогла своїх суперниць бігу на 3000 м. з результатом 9.25,60 сек. В змаганнях серед молоді вихованка Зборівської ДЮСШ та тренера Володимира Небельського Оксана Долинчук (Більчак) в бігу на 800 м. стала срібним призером (2.10,89 сек), а Олександр Шилівський (ШВСМ, тренер Панасюк Іван) в штовханні ядра виборов бронзову нагороду (16.79 м). Обоє є студентами ТНПУ ім. В. Гнатюка».

Софія Романська