Чотири медалі вибороли легкоатлети з Тернопільщини на Командному чемпіонаті України у Кропивницькому. Зокрема, спортсмени привезли дві срібні нагороди і дві бронзові.

У Кропивницькому змагалися спортсмени 2004 – 2005 року народження – повідомляє Федерація легкої атлетики Тернопільської області. Відтак наші бігуни вкотре зайняли призові місця.

«Дві срібні нагороди вибороли Петришин Степан в метанні спису з особистим досягненням – 52.72м (ОДЮСШ, тренери Шмуляєва Галина, Дахновський Леонід) та Пупко Максим в потрійномум стрибку – 13.62 м (ОДЮСШ з літніх видів спорту, тренери Гавронська Наталя, Васірук Михайло); і бронзовими призерами стали – Міхєєва Дар’я в стрибках в висоту з результатом 160 см – ( ДЮСШ Тернопільського р-ну, тренер Кармелюк Євген) та Антонюк Андріана-Марія в бігу на 3000м -10.26, 7 сек (Зборівська ДЮСШ, тренер Небельський Володимир). Слід відзначити і Навроцького Олексія (ОДЮСШ, тренери Шмуляєва Галина, Дахновський Леонід), який штовхнувши ядро на 13.11м, зайняв восьме місце та метнувши спис на позначку 41.26м, з особистим досягненням став десятим. Також десятим в стрибках в висоту став Паньків Віктор – 170 см, (ОДЮСШ з літніх видів спорту, тренер Клименко Олена)».

Попереду у переможців змагання на міжнародному рівні.

Софія Романська