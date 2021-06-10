Тернопільські легкоатлети завоювали медалі на універсаді України з легкої атлетики. Спортсмени привезли шість нагород різного рівня.

В універсаді брали участь студенти Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Вони змагалися з бігу, метання, стрибків.

Як повідомили у Федерації з легкої атлетики Тернополя, впевнену перемогу у секторі для метання диску здобув магістрант факультету фізичного виховання ТНПУ Шилівський Олександр, його результат 53 м. 52 см. Цей показник є особистим рекордом Олександра та дорівнює нормативу Майстра спорту України з легкої атлетики. Студент 3 курсу Солтан Андрій, у напруженій боротьбі, виборов друге місце з бігу на 10000 метрів з результатом 31.46.01 хв. Друге місце у метанні диску з особистим рекордом у 47 м. 36 см. посів першокурсник Висоцький Ігор. Мостова Дарина посіла 2 місце в метанні списа з особистим рекордом, результат 32 метри. Аспірант кафедри фізичної реабілітації та безпеки життєдіяльності Хома Олександр в стрибках у висоту посів 3 місце з результатом 2 м. 05 см. Ще одну бронзову медаль в командний залік виборов Шилівський Олександр. Цього разу у секторі для штовхання ядра. Результат 15 м. 02 см.

Переможці універсади братимуть участь у міжнародних змаганнях і чемпіонатах.