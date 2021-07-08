Чотири медалі вибороли бігуни з Тернопільщини на чемпіонатах України з легкої атлетики. Змагання проходили у Львові та Луцьку. Нагороди отримали спортсмени обласної ДЮСША.

У змаганнях брали участь юнаки 2004 року народження і молодші. Як зазначив тренер Іван Панасюк, чотири наші земляки здобули золоту, срібні та бронзові нагороди.

«Серед юніорів дві срібні нагороди вибороли: Ігор Висоцький в метанні диску з результатом 49.06 м. та Віктор Гнатів у бігу на 3000 м з перешкодами і бронзова медаль за Тетяною Когут в бігу на 3000 м з перешкодами. Вихованці обласної ДЮСШ: Сулило Дмитро в бігу на 3000 м з перешкодами з результатом 9.45,30 зайняв четверте місце, та Дарина Мостова, метнувши спис на позначку 33,32 м виборола сьоме місце. У змаганнях серед юнаків 2004 року народження і молодше відзначилася ще одна спортсменка Діана Марущак. У бігу на 2000 м. з перешкодами з результатом 7.12,58 впевнено здобула перемогу виборовши золоту медаль».

Переможців чекають нагороди та подарунки. Також вони представлятимуть Україну на міжнародному рівні.