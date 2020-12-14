«Подільська зима» – Всеукраїнські змагання під такою назвою зібрали легкоатлетів з різних областей. Тернопільські спортсмени повернулися з новими рекордами і медалями.

Як повідомили у Федерації легкої атлетики Тернопільської області, змагання проходили у місті Хмельницький в легкоатлетичному манежі. Тернопільські спортсмени виступили досить вдало.

«З рекордом змагань в потрійному стрибку перемогу здобув Танасійчук Ігор, а в стрибках в довжину виборов друге місце. Також в потрійному стрибку третім став Пупко Максим. У стрибках у висоту призерами стали: Варушичев Ілля з ДЮСШ Тернопільського району та Ільєнко Єлизавета з Інваспорту. В бігу на 2000 м. срібну нагороду виборола Посівайло Аліна із Зборова. Не відстали і наші метальники з обласної ДЮСШ: серед дівчат в штовханні ядра перше та друге місця вибороли Мостова Дарина та Питель Катерина, а серед юнаків Навроцький Олексій став другим, а Маргусь Ігор – третім. Також високі результати показали вихованці ОДЮСШ: Загалюк Денис, Муравська Руслана в стрибках в висоту та Жук Андрій і Петришин Степан в штовханні ядра».

Додамо, легка атлетика вважається найпопулярнішим видом спорту. Втім, щоб досягти успіхів у цій галузі необхідні особливі фізичні задатки й наполегливість.