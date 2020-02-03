Тернопільські легкоатлетки повернулися з нагородами з Чемпіонату України, який проходив у Сумах. Спортсменки Оксана Долинчук і Христина Стефанишина отримали третє і четверте місця.

Дівчата виступили на командному Чемпіонаті України успішно, – повідомляє Федерація легкої атлетики в області. Оксана Долинчук стала бронзовою призеркою змагань.

«Вітаємо наших легкоатлеток, які успішно виступили на командному чемпіонаті України з легкої атлетики в приміщенні в м. Суми. Вихованка Зборівської ДЮСШ та тренера Володимира Небельського Оксана Долинчук в бігу на 800 м з результатом 2.12,99 сек. виборола третє місце, а Христина Стефанишина (ДЮСШ Тернопільського р-ну, тренер Євген Кармелюк), подолавши планку на висоті 175 см зайняла четверте місце в стрибках в висоту».

Додамо, командний чемпіонат України – популярні змагання, у яких відбирають кращих спортсменів, які в майбутньому представлятимуть країну на міжнародному рівні.

Софія Романська