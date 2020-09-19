П’ятеро нетверезих водіїв за кермом виявили минулої ночі тернопільські поліцейські. Кермувальникам доведеться відповідати за статтею 130 КУпАП, що передбачає штрафи від десяти тисяч двісті гривень і позбавлення водійських прав від року.

Керування автомобілем у нетверезому стані – одна з ключових причин трагічних ДТП, – каже начальник Патрульної поліції області Богдан Шевчук. За його словами, кермувальники у нетверезому стані на дорогах області – не рідкість.

«Один з водіїв втретє за рік сів за кермо напідпитку. Його транспортний засіб Audi A6 поліцейські зупинили на вулиці Замонастирській. Під час спілкування з 32-річним громадянином інспектори помітили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Громадянин відмовився проходити у встановленому законом порядку огляд за допомогою алкотестера «Драгер» на місці зупинки або в медичному закладі. За вчинені правопорушення патрульні винесли на нього постанову за ч. 4 ст. 126 КУпАП (Керування особою, яка позбавлена права керування транспортним засобом) та протокол за ч. 3 ст. 130 (Керування у стані сп’яніння або відмова проходження огляду втретє за рік)».

Поліцейські звертаються до жителів області з проханням – повідомляти на лінію 102 про нетверезих водіїв на дорогах. Адже вони становлять значну небезпеку для автошляхах.

Софія Романська