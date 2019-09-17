Патрульні рекомендують пішоходам виділити себе у темну пору доби світловідбиваючими предметами. Оскільки в екстрених ситуаціях це може зберегти життя.

Про необхідність світлоповертальних елементів на одязі пішоходів йдеться і в правилах дорожнього руху. Відтак використання їх у темну пору доби залишається обов’язком пішоходів, – зазначає речниця Патрульної поліції області Катерина Басалига.

«Згідно п. 4.4 ПДР України, у темну пору доби та в умовах недостатньої видимості пішоходи, які рухаються проїзною частиною чи узбіччям, повинні виділити себе, а за можливості мати на зовнішньому одязі світлоповертальні елементи, для своєчасного їх виявлення іншими учасниками дорожнього руху. Користуйтесь світловідбивачами, оскільки вони допоможуть бути більш помітними на дорозі і водії зможуть вчасно побачити пішохода та зупинити автівку».

Додамо, цими вихідними на Тернопільщині трапилося чотирнадцять аварій. Дев’ятьох водіїв зупинили у стані алкогольного сп’яніння.

Софія Романська