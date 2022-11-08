Управителі ОСББ Тернополя розробляють алгоритм дій на випадок форс-мажорних ситуацій. Зокрема, розглядають варіанти дій у разі тривалої відсутності електроенергії, газу та води.

У Тернополі створили єдину систему теплопостачання. Це дасть змогу забезпечитися теплом об’єкти критичної інфраструктури при відсутності електропостачання.

«Якщо буде повний форс-мажор, армагедон технологічний, то відсутність повна газу дасть можливість забезпечити основні потреби лікарні, забезпечить частину соціальних об’єктів, в тому числі і споживачів населення, натомість власники індивідуальних систем, котлів, вони не зможуть подати тепло в свої квартири. Якщо будуть такі умови, ситуація буде критична. Ми не зможемо повноцінно функціонувати як місто. В разі відсутності електроенергії припиниться подача холодної води, не буде працювати система каналізування. При мінусових температурах це буде критична ситуація, яка буде вимагати від нас рятувати внутрішньо-будинкові мережі. Необхідно буде робити спуск мереж, у яких є рідина – це холодна вода, або теплоносій, який не буде подаватися», – зазначив заступник міського голови Тернополя з питань інфраструктури Владислав Стемковський.

У разі відсутності електропостачання без тепла можуть залишитися власники квартир з індивідуальним опаленням. Людям рекомендують подбати про акумулятори для котлів.