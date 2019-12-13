V Офіційний Відкритий аматорський чемпіонат Світу з кікбоксингу К-1 «Open ISKA-2019» серед юнаків, молоді та дорослих завершився в Мілані (Італія). Участь у турнірі взяли збірні команди з 26 країн світу.

Змагання проходили одночасно на чотирьох рингах та трьох татамах. У командному заліку збірна України стала срібним призером змагань, завоювавши тридцять медалей різного ґатунку. Перше місце у представників Італії, на третьому – команда Грузії. До складу нашої команди увійшли 40 спортсменів з усіх областей України. Тернопільщину в складі збірної представляли семеро кікбоксерів СК «Тернопіль» – «КУТОР Тернопільської обласної ДЮСШ з літніх видів спорту». Наші спортсмени здобули п’ять медалей – два «срібла» і три «бронзи».

Особисті результати тернополян були такими:

Папірник Олександр – срібний призер, К-1 Лайт , 54 кг, 13-15 років;

Чирик Євген – срібний призер, К-1 Лайт , 49 кг, 13-15 років;

Мітюрьов Олександр – бронзовий призер, К-1 Лайт , 45 кг, 13-15 років;

Коваль Максим – бронзовий призер, К-1 Лайт , 69 кг,13-15 років;

Воробець Роман – бронзовий призер, К-1 Лайт , 71 кг, 13-15 років;

Линда Вадим – 5 місце, К-1 Лайт , 63 кг, 13-15 років;

Семенюк Максим – 6 місце, К-1 Лайт , 58 кг, 13-15 років.

Готували спортсменів до змагань тренери-викладачі Колесник Сергій Євгенович і Кріль Ігор Михайлович. Поїздка відбулася завдяки допомозі СК «Тернопіль», КУТОР «ТОДЮСШ з літніх видів спорту» (директор Куриляк О.Ю.) та батьків спортсменів.