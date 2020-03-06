Кавовий майстер-клас у відділенні дитячої онкології влаштували тернопільські художниці.

Маленькі пацієнти та їхні батьки вчилися створювати малюнки за допомогою кави. Долучилися до дійства також працівники лікувального закладу.

«Мистецтво – унікальний інструмент для зміни атмосфери та підбадьорення тих, хто цього так потребує», – зазначає співорганізаторка акції, художниця Тетяна Васенда. Зацікавилося майстер-класом чимало дітей і дорослих.

«Це був незабутній творчий час та можливість створити унікальні малюнки з ароматом кави! Організувала цей майстер-клас для персоналу, батьків та маленьких пацієнтів в відділенні дитячої онкології команда нашої церкви «Хліб життя. Такий майстер-клас організували вперше, результат усіх нас дуже потішив».

Додамо, нещодавно тернопільські художниці розфарбували стіни у відділенні дитячої онколікарні. Це принесло маленьким пацієнтам чимало позитивних емоцій.

Софія Романська