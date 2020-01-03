Казку намалювали тернопільські художниці на стінах у дитячому відділенні онколікарні.

Розпис палат організували в рамках проекту «Сезони».

Яскраві розфарбовані стіни даруватимуть дітям позитивні емоції, – сподівається координаторка проекту, художниця Тетяна Васенда. Враженнями від проекту вона поділилася у соціальній мережі Фейсбук.

«Ділимося чудовим завершенням проекту “Сезони” – розпис стін в палаті дитячого онко-відділення. Атмосфера радикально змінилася і тепер можна розглядати малюнок і фантазувати свої нові історії і мріяти про швидке одужання маленьким пацієнтам!!! Дякуємо Богу за реалізацію мрії, TХЦ ” ХЛІБ ЖИТТЯ” кожному , хто став частиною, хто допомагав матеріалами, роботою! Це дуже гарна командна робота. Нехай дітки одужують чим скоріше і хай Господь благословить кожного в 2020 році!».

Кошти на матеріали для розпису тернополянки зібрали на аукціоні картин. Нині у розфарбованому відділенні вже перебуває малеча.

Софія Романська