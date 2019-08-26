Виставку художніх робіт та фотографії «Поступ» відкрили в Українському домі «Перемога» з нагоди Дня Незалежності та Дня міста.

Присвячена вона створенню Тернопільської міської територіальної громади.

-Минулого року до Тернополя приєдналися вісім сіл: Кобзарівка, Вертелка, Чернихів, Глядки, Плесківці, Курівці, Малашівці, Іванківці, утворивши Тернопільську міську територіальну громаду, – каже Олександр Смик, начальник управління культури і мистецтв. – І на цій виставці представлені живописні краєвиди та сакральні споруди цих сіл, а також фотопортрети відомих селян. Авторами робіт є викладачі Тернопільської художньої школи імені Михайла Бойчука: Микола Дмітрух, Юрій Іщук, Андрій Шпак, Людмила Боярко, Оксана Федорчук, Наталія Білан, Соломія Бутковська, Ігор Зілінко, Ірина Деревяна, Олена Ставчанська, Петро Рак. У майбутньому виставка матиме продовження, задум якої в тому, щоб показати жителів сіл Тернопільської громади за роботою.

До експозиції входять не тільки роботи викладачів, а й учнів художньої школи. Щоправда, вони відображають краєвиди Тернополя. Виставка цікава й тим, що на ній представлені різні техніки: живопис, графіка, лінорит, батік тощо. Оглянути її можна буде до кінця серпня.

Ольга Трач

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