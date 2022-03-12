Тисячі людей з південно-східних регіонів розмістили євангельські церкви Тернополя. Пункти прийому біженців облаштували у кімнатах недільних шкіл, а також безпосередньо у залах для богослужінь.

У Першій церкві християн віри євангельської перебуває близько двохсот людей. Тут тимчасово проживають родини із південно-східних областей, де відбуваються активні бойові дії.

“Ми облаштували для біженців кімнати, де раніше проходили заняття недільних шкіл. Також підготували інші приміщення. Тут наші волонтери готують їжу, координують заселення та виселення переселенців. Ночують в нас цілі родини з півдня та сходу. Часто люди заселяються на одну чи кілька ночей та рухаються далі до кордону. Загалом ми в цьому приміщенні можемо прийняти більше сотні людей. Головна затримка в поселенні – це матраци, постіль, ковдри. Оскільки ми не можемо людей розташувати просто на підлозі. Якщо людей буде більше, ми облаштуємо для них місця просто в залі, де проходять богослужіння”, – каже координатор штабу протестантських церков Тернополя Іван Мудрий.

Щоб розмістити більше людей, необхідні матраци і ковдри. Відтак жителів краю просять допомагати.