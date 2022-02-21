Любителі тихого полювання не поспішають залишати водойми навіть під час підвищення температурних показників. Щоб попередити про небезпеку, рятувальники провели рейд на Тернопільському ставі.

Тернополянин Іван Любий рибалить з дитинства. Чоловік переконаний, що правила риболовлі знає добре.

“Лід поки що достатньої товщини, тому перебувати тут повністю безпечно. За правилами, лід має бути товщиною не менше 7-10 сантиметрів. Я добре знаю став, поки що небезпеки для перебування не бачу”.

Рятувальники поспілкувалися з рибалками та вкотре нагадали їм правила безпечної поведінки на кризі, а також роздали листівки з правилами поводження на льоду. Як зазначив речник ДСНС в області Сергій Данілін, такі рейди відбуваються регулярно, щоб попередити трагічні випадки.

“У зв’язку з постійним коливанням температурних показників крига на водоймах Тернопільщини стає небезпечною, поступово тане та втрачає міцність. Будь-хто, в будь-який момент може провалитися та опинитися у крижаній воді. Особливо це стосується любителів рибалити на кризі.

Співробітники 1-го Державного пожежно-рятувального загону вийшли на поверхню Тернопільського ставу аби попередити рибалок про небезпеку, на яку ті себе наражають”.

Рятувальники застерегли прихильників зимової риболовлі, що виходити на ослаблену, внаслідок відлиги, кригу вкрай небезпечно та розповіли про основні причини трагічних випадків. Також вони нагадали основні вимоги безпеки перебування на льоду та першочергові дії з порятунку та надання допомоги постраждалим. Співробітники ДСНС наголосили, що жодне хобі чи улюблене заняття не варте того, аби ризикувати своїм життям.