26-28 травня в м. Тімішоара (Румунія) відбувся Міжнародний турнір з греко-римської боротьби серед кадетів 2005–2006 р. н. U-17 «International Greco-Roman Wrestling Tournament Nicolae Grehov».

Всього у змаганнях взяли участь спортсмени з дев’яти країн, зокрема, Молдови, Угорщини, Чехії, Швеції, Греції, Сербії, Хорватії, України та Румунії.

В особистих змаганнях успішно виступили вихованці «КДЮСШ з греко-римської боротьби», які наразі підвищують свою майстерність в Школі вищої спортивної майстерності.

Серед учасників змагань переможцями стали:

І місце – Максим Радик, вагова категорія 71 кг;

ІІІ місце – Юрій Радик, вагова категорія 55 кг.

У другий день турніру відбулися командні змагання, де спортсмени з м. Тернополя та м. Мукачево представляли команду України і посіли друге місце. До трійки переможців ввійшли також збірна команди з Молдови та Греції, вони завоювали перше та третє місце.

Вітаємо юних спортсменів та тренерів (Заслужений тренер України Андрій Телебан, Заслужений тренер України Віталій Ліщинський та майстер спорту України Володимир Лучанко) і бажаємо надалі перемог на спортивній арені.