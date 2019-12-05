Юні вихованці ДЮСШ з греко-римської боротьби міста Тернополя змагалися у міжнародному турнірі імені Сергія Гриня на Закарпатті. Хлопцям вдалося вибороти бронзу.

Змагання відбувалися минулими вихідними в місті Долина Івано-Франківської області. III Міжнародний турнір з греко-римської боротьби був присвячений пам‘яті першого голови Федерації Долинського регіону Сергія Гриня, – повідомляє Федерація греко-римської боротьби міста Тернополя. Силами мірялося майже дві сотні спортсменів. Серед учасників турніру були команди з Молдови.

«Вихованці КЗ «ДЮСШ з греко-римської боротьби» м. Тернополя посіли такі місця: серед молодших юнаків 2008 – 2009 років народження у ваговій категорії 32 кг. третє місце здобув Юрій Мельник (ЗОШ №24, 5-Д клас); а серед молодших юнаків 2010 – 2012 років народження у ваговій категорії 25 кг. теж «бронзу» виборов Матвій Кротюк (ЗОШ №6, 4-Б клас). Вітаємо батьків спортсменів і тренерський склад».

Софія Романська