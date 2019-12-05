Міжнародний день волонтера відзначають в Україні. З цієї нагоди тернопільські студенти-історики передали маскувальні сітки українським воїнам на Східну Україну.

Волонтерський рух в Україні набув популярності від початку Революції Гідності та військової агресії Росії. Студенти ТНПУ імені Володимира Гнатюка відтоді плетуть маскувальні сітки для українського війська. Сьогодні вони їх передали для бійців 44-ої окремої артилерійської бригади.

«Вітаю всіх волонтерів України! Вітаю воїнів та офіцерів Збройних сил України і зокрема, 44 ОАБр! Вітаю рідних істориків та археологів, що шостий рік плетуть маскувальні сітки!», – наголосив доцент ТНПУ Володимир Кіцак.

Тернопільські студенти-історики відправили сьогодні п’ять маскувальних сіток площею 150 метрів квадратних. Ці сітки захищатимуть від ока окупантів 44-ту артилерійську бригаду.

Софія Романська