Тернополяни долучилися до акції протесту під стінами Верховної Ради з вимогами доступного розмитнення євроблях. До столиці поїхало понад дві сотні активістів з Тернопільщини.

Протестувальники зібралися під Верховною Радою з плакатами. Вони вимагали негайно розглянути законопроект про доступне розмитнення.

«Відстоювати доступне розмитнення зібралися люди з усієї України! Мене це неймовірно радує, люди готові боротися та відстоювати своє право на гідне життя, доступне розмитнення, доступний автомобіль! Ми готові боротися до кінця, поки нас не почують», – зазначив учасник акції Ігор Казачук.

Втім, учора народні обранці розглядати законопроект про доступне розмитнення автомобілів на іноземній реєстрації не бралися. Парламентарі пояснили це тим, що через коронавірус державний бюджет зазнав значних втрат, відтак прийняття цього закону наразі нереальне. Тож яким буде фінал в історії євроблях, наразі невідомо.

Софія Романська