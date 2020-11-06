Три доби поспіль власники автомобілів на єврономерах протестували під стінами Верховної Ради України. Вони вимагали закону про доступне розмитнення, а також мораторію на штрафи для водіїв автівок на іноземній реєстрації.

До акції долучилося понад дві сотні автомобілістів з Тернопільщини. Разом з іншими протестувальниками, вони приїхали до столиці на своїх автомобілях з європейською реєстрацією.

“Дія меморандуму не призупинена, законопроект виноситься на голосування в понеділок 12:00, в комітеті. А там в нас є підтримка 19 депутатів з 35. Є сподівання, що до 1 грудня закон вийде з під куполу Верховної Ради прийнятим. Дякую всім, хто не здається, в кого є мета і не здається”, – наголосив керівник обласної організації “Автоєвросила” Ігор Красновський.

Євробляхери підготували власний законопроект щодо розмитнення автівок на іноземній реєстрації. Як повідомив лідер «Автоєвросили» Олег Ярошевич, з окремими депутатами домовилися про підтримку. «Доброю новиною є те, що на комітеті розглянули наш законопроект і будуть ставити його на голосування. Це велика перемога, результат нашої великої роботи. Ми підписали петицію, стояли три доби під Верховною Радою України. Розмовляючи з депутатами Комітету податкової та митної політики, ми отримали відповідь, що вони готові підтримувати цей законопроект. І це теж для нас велика перемога. У той день, коли буде голосування, ми будемо мати підтримку. Але зібралися ми тут і через те, що була уведена постанова, яка передбачає значні штрафи для власників автомобілів на єврономерах. Тож вдалося домовитися про те, що вона не буде уведена в дію. Жоден водій на єврономерах не буде оштрафований».

Чи підтримають народні обранці пропонований євробляхарями законопроект, побачимо уже наступного тижня. А тим часом окремі автомобілісти не поспішають роз’їжджатися, продовжуючи акцію протесту.