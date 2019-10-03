Євробляхери знову зібралися під Верховною Радою України. До акції долучилися і жителі Тернопільщини.

Вони вимагають доступного розмитнення автомобілів на європейській реєстрації. Активісти підготували навіть свій законопроект і чекають його ухвалення.

Житель Кременецього району Ігор Козлюк два роки користується автомобілем на європейській реєстрації. Чоловік сподівається, що вдасться розмитнити машину за доступними умовами.

«Хочемо, і ми подали це в нашому законопроекті, щоб не враховувався акциз, було б добре, якби діяла правдива оцінка вартості транспортного засобу і справедлива ставка податку. Також вважаю, що зараз стягують досить високе мито. Загалом наші вимоги стосуються того, щоб розмитнення було доступним. Чомусь в інших країнах десь так і є, то чому ми маємо переплачувати».

Серед вимог активістів – пільги для багатодітних родин, людей з інвалідністю, учасників бойових дій, – каже голова обласного осередку ГО «Автоєвросила» Ігор Красновський. Відтак під стінами Верховної Ради зібралися власники автомобілів на єврономерах з усіх регіонів України.

«Наша мета залишається незмінною – доступне розмитнення! Умови, які діяли дотепер, недоступні для багатьох українців. Деякі люди брали кредити, щоб розмитнити свій автомобіль. Вартість розмитнення у декілька разів перевищувала його реальну вартість. Так не повинно бути. Тому ми продовжуємо вимагати доступного розмитнення для всіх українців».

Додамо, від минулого року на Тернопільщині було розмитнено близько п’яти тисяч автомобілів на єврономерах.

Софія Романська