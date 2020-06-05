Чергову протестну акцію влаштували євробляхери під стінами Кабміну. Там зібралося близько трьох тисяч автомобілістів. Вони вимагали доступного розмитнення автівок на іноземній реєстрації.

Євробляхери перекрили частину дороги біля Урядової будівлі. Серед пікетувальників — майже три десятки жителів Тернопільщини.

“Ми хочемо зареєструвати законопроект, який передбачає доступне розмитнення, наступного тижня. Тоді за регламентом має пройти чотирнадцять днів, якщо ніхто не зареєструє альтернативний закон, ми будемо мати розуміння, що наш законопроект буде прийнятий у тому вигляді, в якому ми його презентували Міністерству фінансів. Нам був потрібний такий висновок, і ми його маємо. Це те, заради чого ми сьогодні приходили, ідеальний результат нашої акції. Неймовірно задоволений, що приїхало так багато людей з інших областей”, – наголосив керівник “Автоєвросили” Олег Ярошевич.

У законопроекті, який представили представники “Автоєвросили”, передбачено, що вартість розмитнення автомобіля на іноземній реєстрації становитиме до 30% його вартості. Чи підтримають цей документ депутати, побачимо згодом.

Софія Романська