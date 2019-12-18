Тернопільські євробляхери відправилися на протест до Верховної Ради України.

Наразі триває останній сесійний тиждень парламентарів у цьому році, цими днями вони розглядатимуть законопроект про легалізацію євроблях. Відтак власники таких автівок вимагають доступного розмитнення.

Під Верховною Радою України зібралися активісти з різних регіонів України, зокрема і Тернопільщини. Вони підготували звернення до президента. Серед вимог – адекватні вимоги розмитнення автомобілів на іноземній реєстрації, – зазначив керівник ГО «Автоєвросила» у Тернопільській області Ігор Красновський.

«Це питання викликає тривогу у сотень тисяч українських сімей, проблеми починаються уже з першого січня. Людям загрожують шалені штрафи у 170 000 гривень, які спланувала минула влада. Суть проблеми в тому, що автоолігархи лобіювали такі закони, що містять драконівські ставки на розмитнення, які ставлять простих громадян на коліна перед митниками. Доходить до безумства, що вартість розмитнення у декілька разів перевищує ціну самого автомобіля. В порівнянні, вартість розмитнення нових елітних автомобілів за цими антинародними законами становить близько 35% і це навіть менше, ніж до прийняття цих законів. Обурює те, що людей, які використовують комерційні авто для роботи взагалі позбавили можливості їх розмитнити».

Нагадаємо, раніше президент Зеленський пообіцяв євробляхерам вирішити це питання. Втім, яким буде остаточне рішення, ймовірно, стане відомо до кінця цього тижня.

Софія Романська