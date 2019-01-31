Тернопільські “євробляхери” поповнили бюджет на 80 мільйонів гривень

31/01/2019 Розмір тексту:

Понад 80 млн. грн. перераховано до державного бюджету в результаті розмитнення «євроблях» на Тернопільщині. Як повідомили у Тернопільській митниці, – щодоби оформляють більше ста машин. Звернень з кожним днем більшає, оскільки до завершення пільгового періоду залишилося трохи більше трьох тижнів.

Наразі Тернопільська митниця працює від 9.00 до 21.00. Діє дві зони митного контролю. Також працює гаряча лінія, де надають консультації щодо розмитнення.

Як пояснив начальник відділу організації митного контролю Тернопільської митниці ДФС в області Тарас Гутик, загалом за цей період розмитнено понад 3000 автівок, з них більше 1500 – «євробляхи».

«Загалом в результаті оформлення автомобілів на Тернопільщині до державного бюджету перераховано понад 180 млн грн., 80 млн. – завдяки розмитненню євроблях. Звернень з приводу розмитнення постійно більшає. Також ми постійно надаємо консультації по телефону, оскільки працює гаряча телефонна лінія».

Для розмитнення «євроблях» варто підготувати такі документи: техпаспорт, договір купівлі-продажі, документ, що підтверджує зняття з реєстрації.

П’ятдесятивідсоткова знижка на розмитнення «євроблях» діє до 22 лютого 2019 року. Нагадаємо, після закінчення пільгового періоду базові ставки податків становитимуть: для бензинових авто до 3 тис. куб. см — €50, понад 3 тис. куб. см — €100. Для автомобілів на дизелі з об’ємом двигуна до 3,5 тис. куб. см — €75, а понад — €100.

Софія Романська