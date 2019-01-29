Тернопільські “євробляхери” масово відмовляються розмитнювати автівки

29/01/2019 Розмір тексту:

22-го лютого в Україні завершується пільговий період розмитнення автівок на європейських номерах. Проте не всі власники «євроблях» поспішають скористатися 50% знижкою.

Як повідомили у Тернопільській митниці, від початку пільгового періоду в області розмитнено більше 1500 автомобілів на європейських номерах. До закінчення періоду, коли діє знижка, залишилося більше трьох тижнів.

Житель Кременця Андрій Козлюк рік тому придбав автівку на єврономерах за тисячу доларів. Нині, щоб її розмитнити, необхідна майже утричі більша сума.

«Мені була потрібна машина, щоб возити дітей до школи. Тому «євробляха» стала для нашої родини виходом із ситуації. Дуже прикро, що був написаний такий закон. Зараз для моєї родини нереально зібрати так багато грошей на розмитнення, тому поки не будемо цього робити. Чекаємо, може ще будуть прийняті якісь зміни до цього закону».

За словами начальника відділу організації митного контролю Тернопільської митниці ДФС в області Тараса Гутика, в результаті розмитнення «євроблях» до державного бюджету поступило понад 70 мільйонів гривень. Щодня в області за оформленням автомобілів звертається більше ста осіб. Тернопільська митниця працює від 9.00 до 21 00, також консультації надають по телефону.

Софія Романська