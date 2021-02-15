Тернопільські євробляхери готуються до чергової акції протесту під Верховною Радою України. 18 лютого у столиці зберуться власники автівок з усіх областей. Вони вимагатимуть ухвалення закону про доступне розмитнення.

Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендує Верховній Раді ухвалити за основу законопроєкти про тимчасове встановлення максимальної ставки розмитнення авто, ввезених на територію України з порушенням митних правил до 1000 євро.

«Прості люди вимагають прийняття закону про доступне розмитнення 3704! Голосування за законопроект відбудеться 18 лютого 2021 року. Саме в цей день відбудеться багатотисячна акція під Верховною Радою України! Але вимагати потрібно власною присутністю!», – наголосив керівник «Автоєвросили» у Тернопільській області Ігор Красновський.

Як відомо, за президентства Петра Порошенка було ухвалено законопроєкт про тимчасове пільгове ввезення авто на єврономерах. Частина автовласників легалізувалася, однак через високовартісне розмитнення тисячі євроблях залишаються на єврономерах.