Тернопільські євробляхери беруть участь у Всеукраїнському протесті під Верховною Радою за доступне розмитнення. До столиці вони поїхали колонами на власних автівках з єврономерами.

У Києві зібралося кілька тисяч власників авто на іноземній реєстрації з різних регіонів України.

Автомобілісти вимагають у депутатів підтримати законопроект, що передбачає доступне розмитнення, а зокрема, звільняє від акцизного збору.

«Ми боремося, щоб всі українці могли отримати доступне розмитнення автомобілів, щоб ними могла користуватися більша кількість людей, а не так звана еліта. Добиваємося, що воїни АТО отримали здешевлене розмитнення, люди з інвалідністю, люди інших пільгових категорій. Наша боротьба досить тривала, і ми готові йти до кінця. Зараз мільйонам українців, власникам цих автомобілів загрожують величезні, непосильні шарфи, тому ми не можемо мовчати і готові захищати права людей», – каже голова обласної організації «Автоєвросила» Ігор Красновський.

Нагадаємо, 29 жовтня Кабмін зупинив мораторій на штрафи власникам автомобілів на іноземній реєстрації. Адміністративні стягнення сягають 170 тисяч гривень. Чи почують парламентарі протестувальників, дізнаємося згодом.