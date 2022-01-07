Святий вечір на службі зустріли тернопільські гвардійці. Військовослужбовців з Різдвом привітали священики та представники влади.

Святкова вечеря розпочалася зі спільної молитви. За столами з пісними стравами зібрались і строковики, і військовослужбовці за контрактом, офіцери, військові капелани та запрошені гості. Вони теж долучались до приготуванням страв, серед яких головна — кутя з пшениці.

«Сьогодні ми приготували 12 пісних страв до Святої вечері. Пісними їх готують, оскільки це останній день Різдвяного посту. Стіл в нас виглядав досить по-європейськи», – зазначив старший солдат 2 батальйону 2 Галицької бригади Артем Степаненко.

Солдати не стримували емоцій та здивування, особливо ті, що нещодавно розпочали службу у Національній гвардії України. «Вперше святкуватиму Різдво у такій великій, проте дружній компанії. Спільна молитва та коляда об’єднала в цей вечір нас як християн. Сьогодні ми навіть разом заспівали святкову коляду, читали вірші. Усе це надає відчуття великого сімейного затишку. Це справді можна назвати святкуванням в колі військової родини”, – поділився враженнями стрілець 2 батальйону бригади, солдат Єлісєй Буряк.

Після молитви та вечері, за давньою традицією, до оселі має завітати вертеп. Не оминув він і гвардійців. Театралізоване дійство про народження Ісуса Христа вони підготували власними силами. Разом з вертепом усі присутні колядували та прославляли народження Христа.