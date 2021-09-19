Тернопільські нацгвардійці провели для школярів урок з правил дорожнього руху. Вони познайомили дітей із знаками та розповіли, як уникати небезпеки на дорогах.

Як зазначив тимчасово виконуючий обов’язки заступника командира батальйону з озброєння і техніки 2 батальйону 2 Галицької бригади майор Петро Варянка, такі заняття проводять, щоб запобігти нещасним випадкам.

«За час літніх канікул учні могли призабути правила поведінки на дорозі. А оскільки діти — лише другокласники, їм варто пояснювати значення дорожніх знаків, що варто робити для безпечного переходу пішохідних зон, як позначені велодоріжки та зупинки транспортного засобу. Ми проводимо такі уроки для запобігання нещасних випадків, оскільки часто діти добираються до школи пішки».

Заняття відбулося в ігровій формі за допомогою навчальних карток. Для вивчення правил дорожнього руху тернопільські нацгвардійці подарували учням настільну гру.