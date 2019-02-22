Тернопільські гвардійці писали диктант
У Міжнародний день рідної мови гвардійці 2 Галицької бригади написали диктант. Таким чином військовослужбовці показали не лише повагу до української мови, а знання її правопису.
Як розповіла вчителька Наталія Попович, військовослужбовці пам’ятають основні правила української мови.
«Військові були дуже слухняними, не перебивали, вони добре пам’ятають основні правила українського правопису. Проведення таких публічних диктантів – це дуже важливо в теперішніх умовах, які переживає Україна. А те що військовослужбовці приєднуються до акції написання диктантів, це є зразком для всіх українців – вивчати та популяризувати рідну мову».
Як повідомили у прес-службі 2 Галицької бригади, до акції долучились гвардійці з Рівного та Тернополя.
До слова, Міжнародний день рідної мови відзначають щорічно у більшості країн світу 21 лютого дев’ятнадцять років поспіль.
Софія Романська
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