Тернопільські гвардійці пішли в рукопашну

18/02/2019 Розмір тексту:

Тернопільські гвардійці брали участь у змаганнях у рукопашному бою в Львові. Загалом перехідний кубок другої Галицької бригади виборювали команди зі Львова, Тернополя, Рівного, Ужгороду. Минулорічний володар кубка, команда першого батальйону зі Львова, виборола першість і цього разу.

Загалом у турнірі брали участь 30 військовослужбовців. Вони змагалися у восьми вагових категоріях. В результаті кубок переможця залишився у Львові, команда 2 батальйону з Тернополя зайняла друге місце, команда 3 батальйону з Ужгороду – третє.

Оцінювала поєдинок команда досвідчених суддів з Львівської обласної федерації бойового самбо та рукопашного бою.

«Варто відмітити бійцівський характер спортсменів, а також високий рівень проведення цих змагань. Сподіваємося, що наші спортсмени, бійці далі будуть підвищувати свій рівень підготовки», – відзначив віце-президент федерації Олексій Третьяков.

У цьогорічних змаганнях було запроваджено ще дві номінації: «Жага до перемоги» та «Кращий спортсмен». Переможці у цих номінаціях отримали нагороди. Кращим спортсменом став солдат Якушев Олег з Тернополя, призер західного оперативно-територіального об’єднання у змаганнях з самбо. У в номінації «Жага до перемоги» першість здобув гвардієць з Ужгородf, строковик Максим Пиварчук.

Софія Романська