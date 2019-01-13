Тернопільські господині зробили бійцям сюрприз на Старий-Новий рік

13/01/2019 Розмір тексту:

У святкові дні українські захисники не залишаться без традиційних страв. Цими днями тернопільські господині приготували чергову порцію вареників, які волонтери доставлять на Східну Україну.

Тернопільські господині ліплять вареники для українських захисників четвертий рік. Вони збираються по кілька разів на тиждень. Улюблену страву воїнів відправлять у готовому вигляді.

«Бійцям приємно, коли про них пам‘ятають, їх люблять та розуміють в яких умовах вони захищають Україну! Наші страви – це прояв нашої турботи і любові до них. Готуємо вареники на передову у Тернополі, за адресою вул. Старий ринок 1А. Часто бракує робочих рук. Тож усіх охочих допомагати, просимо звертатися і приходити до нас», – каже волонтерка Анна Руда.

Нагадаємо, готують вареники для українських захисників волонтерки громадської організації Бункер С. Доповнюють передачі салатами, випічкою, солодощами та іншими засобами першої необхідності. Страви від тернопільських господинь доставлять бійцям різних підрозділів у Донецькій і Луганській областях.

Софія Романська