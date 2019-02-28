Тернопільські господині наліпили для воїнів декілька тисяч вареників

28/02/2019 Розмір тексту:

Черговий транш вареників відправили тернопільські господині для українських воїнів. Національну страву передадуть бійцям на передову у Донецьку і Луганську області.

За декілька годин господині наліпили близько чотирьох тисяч вареників. Зазвичай, готують їх з різними начинками: сиром, капустою, картоплею. Воїни отримують вареники вже у готовому вигляді, – каже співзасновниця громадської організації «Бункер С» Анна Руда.

«Ліпили вареники десь протягом 4-х годин. Готуємо цю страву регулярно для українських бійців, які зараз служать в зоні операції об’єднаних сил. Приходять сюди дуже гарні господині, хороші люди. З такою командою приємно працювати. Це допомога на схід хлопцям, які захищають нас з вами. Також будемо вдячні за допомогу продуктами. Потрібна велика кількість смальцю, сала, олії, борошна, картоплі, цибулі. Хто має можливість допомогти продуктами звертайтесь за адресою: м. Тернопіль, вул. Старий ринок 1А», – каже волонтерка.

Волонтерки ГО «Бункер С» кажуть: бракує робочих рук. Відтак охочих допомогти просять приєднуватися.

Софія Романська