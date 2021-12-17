Тернопільські господині наліпили для бійців шість тисяч вареників. ФОТО

Майже шість тисяч вареників для українських захисників наліпили господині у Ланівцях. Страву у готовому вигляді волонтери доставили у зону бойових дій.

Волонтерка Марія Ратушняк до благодійних акцій долучається не вперше. Жінка каже, що українські воїни чекають страв від наших господинь з нетерпінням.

«Напередодні свят кипить робота на козацькій фабриці добрих справ. Щиро дякуємо небайдужим людям, які долучаються до різних благодійних акцій. Також щиро вдячні ансамблю “Золоті журавки” за розуміння й допомогу в фасуванні продуктів харчування, солодощів та різних смаколиків в зону ООС АТО для наших захисників».

Волонтери відвезли у зону бойових дій майже десять тонн гуманітарного вантажу для бійців російсько-української війни. У пакунках – смачні страви, консервація, овочі, крупи, засоби гігієни, теплий одяг. Подарунки вручать захисникам до дня Святого Миколая.