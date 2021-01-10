Традиційні різдвяні страви передали українським захисникам тернопільські господині. Вони приготували для воїнів кутю, голубці, вареники, салати, а також солодощі. Їжу у готовому вигляді доставили у зону бойових дій волонтери.

Господині на Тернопільщині готували святкові страви для воїнів завчасно. Добра справа об’єднала жінок при церквах, у навчальних закладах, а також у громадських організаціях, – каже волонтерка Христина Феціца. Також долучилися до благодійної ініціативи школярі.

“Роботи з підготовки передач до Різдва для наших захисників кипіли відразу в кількох місцях, за що щиро дякую!!! Дорогі господиньки з громадської спільноти волонтерів “Бункер С” наліпи 15 відер смачненьких вареничків! Дівчатка-парафіянки парафії Зарваницької Божої Матері УГКЦ допаковували різдвяні коробочки! Пані Галина разом з паном Олегом дома зробили 4 відра голубців та пожертвували гроші на пальне 500 грн.. Ірина Швець, Олеся Померна, Світлана Янчак та Оксанка теж вдома готували голубці та пекли тортик! Пані Марія Шестопалка разом з помічницями теж варила кутю для захисників в церкві св. Йосафата! Щиро-щиро дякую усім вам!!! Усі разом ми створили домашню атмосферу для бійців десь там в бліндажах на передовій на Різдво!!!”.

Додамо, волонтери з Тернопільщини у Різдвяний період організували чотири поїздки на Східну Україні. Гуманітарну допомогу вони відвозили не лише українським захисникам, а й місцевому населенню.